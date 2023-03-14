Прядки даже в хвост не соберешь: спорим, вы не видели Дашу Букину без парика (фото)

В каких бы проектах ни снималась Наталья Бочкарева, для большинства россиян она навсегда останется Дашей Букиной из сериала «Счастливы вместе». Героиня этого популярного проекта покорила зрителей не только своим веселым нравом, но и эффектной запоминающейся внешностью.

В кадре артистка неизменно представала ярко-рыжей красоткой с пышной шевелюрой. Однако, как оказалось, ради эпатажного образа Бочкаревой раз за разом приходилось обманывать преданных поклонников и носить парик.

В реальной жизни звезда экрана не может похвастаться столь же шикарными и густыми волосами. На самом деле локоны актрисы настолько редкие, что их даже в хвост не соберешь. Как бы там ни было, знаменитость принимает себя такой, какая есть — вне съемочной площадки она не использует искусственные накладки и обходится лишь тем, чем ее наградила природа.