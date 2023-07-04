Прячется не зря: внук Марлона Брандо растерял всю дедову красоту (фото)

Легенда мирового кино Марлон Брандо не нуждается в представлении. Его роли в картинах «Трамвай „Желание“» и «Крестный отец» стали культовыми. Брандо обладал не только выдающимся талантом, но и впечатляющей внешностью. Но, к сожалению, эту красоту актер не передал своим потомкам.

Внук Марлона Туки мог повторить успех своего деда и стать всенародной звездой, однако этого не случилось. В молодости он строил карьеру модели, и поначалу все шло успешно. Туки стал лицом Versace, сотрудничал с лучшими брендами и снимался для обложек глянцевых журналов. Видный юноша с экзотическим лицом и знатным происхождением был нарасхват.

Однако с годами Брандо-внук утратил всю дедушкину привлекательность. От его эффектной внешности не осталось и следа: Туки зарос, поправился и обзавелся пухлыми щеками. О модельном успехе не могло идти и речи.

Лишившись красоты, Туки начал прятаться от публики. Он понимал, что внешне проигрывает деду, а фанаты Брандо ему этого не простили бы.

О карьере актера Туки и не думал. Вот как он это объяснил: «И даже если бы я попытался, все бы обязательно говорили: „Ах, он не так хорош, как дед“».

Так Марлон Брандо невольно разрушил карьеру и планы своего внука.