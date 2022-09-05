Прозвучало, как пощечина: жена Челентано публично опозорила его любовницу

Адриано Челентано часто воплощал на экране роли дамских угодников и чрезвычайно обаятельных персонажей. Неудивительно, что и в реальной жизни актер пользовался вниманием среди женщин. При этом с 1964 года он состоит в браке с актрисой Клаудией Мори. На слухи о многочисленных любовных увлечениях мужа на стороне за эти 58 лет женщина смотрела довольно практично, полагая, что от любовниц Челентано все равно всегда возвращался к ней.

А вот женщин, которые крутили романы с женатым актером, она открыто осуждала. Больше всего досталось от нее Орнелле Мути, отношения с которой Адриано приписывали после работы над фильмом «Укрощение строптивого». В интервью Клаудия публично опозорила любовницу супруга, заметив, что смогла принять при этом предательство Челентано.