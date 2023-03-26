Прожили вместе 26 лет: гляньте, на кого муж променял главную «маму» советского кино

Любовь Соколова настолько часто исполняла роли матерей героев, что получила прозвище «главная мама советского кино». И хоть ей доставались небольшие роли, актриса всей душой любила свою работу, которая стала для нее утешением.

Личная жизнь Соколовой сложилась непросто. Еще в молодости у нее была большая любовь с актером Георгием Араповским. Но их разлучила война — муж не пережил блокаду Ленинграда и умер от голода.

Много лет Соколова не обращала внимания на мужчин, но однажды ей заинтересовался начинающий режиссер Георгий Данелия. Его не смутило, что Любовь была старше на девять лет, и он начал добиваться ее расположения. Труды режиссера были не напрасны — актриса ответила ему взаимностью.

Они прожили вместе 26 лет, но так и не зарегистрировали отношения. А однажды Данелия полюбил другую и поставил Соколову перед фактом. Его новой избранницей стала актриса Галина Юркова, которая была младше уже на 14 лет. Соколова собрала вещи и ушла.

Юрковой же режиссер преподнес родовое серебряное кольцо и сделал ей предложение. Он отмечал, что Галина — идеальная женщина, покорная жена и талантливая актриса. С ней режиссер прожил до самой своей смерти.