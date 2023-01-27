Прожил роль наяву: от судьбы Константина Хабенского мурашки по коже

Многие актеры отказываются от ролей даже в перспективных проектах, если по сюжету их героя настигают несчастья. Подобные суеверия небезосновательны. Часто в реальной жизни звезды экрана повторяют участь своих персонажей. Знает об этом не понаслышке и Константин Хабенский.

Когда он только начинал свою карьеру, то засветился в главной роли в ленте «Женская собственность». В ней герой знаменитости испытывает чувства к женщине, которая погибает от рака.

Вскоре после премьеры картины актер встретил Анастасию Смирнову — свою будущую жену. Супруги были счастливы вместе восемь лет. У пары появился сын, но спустя год жена Хабенского умерла после борьбы с онкологическим диагнозом. Выходит, что артист прожил свою роль наяву, а тот факт, что его настоящая возлюбленная, как и экранная, скончалась в возрасте 33 лет, проберет до мурашек любого.