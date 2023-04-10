Пройдете мимо и не узнаете: посмотрите на Марию Кравченко из Comedy Woman спустя 15 лет

Мария Кравченко прославилась на всю страну как одна из участниц Comedy Woman. В течение многих лет она воплощала на экранах образ разбитной и дерзкой героини, который стал ее визитной карточкой.

После окончания проекта Кравченко решила развивать свою карьеру. Она получила диплом Театрального института имени Бориса Щукина и решила не ограничиваться только комедийными ролями, поэтому в ее фильмографии можно увидеть, например, криминальный сериал «Полярный».

При этом изменилась не только карьера, но и внешность знаменитости. После тяжелых родов, которые прошли в 2015 году, Кравченко отправилась в спортзал, чтобы привести себя в форму. С того времени она активно тренируется, а результатами делится в своих блогах.

Как отмечают фанаты, внешность артистки заметно преобразилась за прошедшие годы. Она стала не только более спортивной, но и более женственной, поэтому теперь выглядит намного эффектнее, чем во времена Comedy Woman.