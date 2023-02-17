Пройдете мимо и не узнаете: фото изменившегося до неузнаваемости Губина потрясло народ

Андрей Губин стал настоящей звездой в 90-х. В то время его композиции звучали на всех дискотеках, а десятки поклонников каждую минуту караулили его под окнами. В течение многих лет певец покорял музыкальный Олимп, но несколько лет назад неожиданно пропал из поля зрения публики.

Как оказалось, Губин столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Как он рассказывал в интервью, у него диагностировали левостороннюю прозопалгию лица, из-за которой он чувствует постоянные боли и «постепенно умирает», но ни одно лекарство не может ему помочь.

Серьезное заболевание сделало из музыканта настоящего затворника. Несколько лет он практически не выходил из дома, а когда решил вернуться на сцену, поклонники и продюсеры его больше не узнавали. В постаревшем мужчине больше не узнать жизнерадостного певца, который покорил страну своими романтичными песнями. Сегодня Губин, как признаются его поклонники, похож человека с алкогольной зависимостью и выглядит значительно старше своих лет.

Сам музыкант никак не комментирует перемены своей внешности, но не скрывает, что болезнь забирает последние его силы, поэтому он с трудом справляется с жизненными сложностями.