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«Проявите солидарность»: желающие увидеть Вайкуле остались без средств

7 июля 2022 13:25
«Проявите солидарность»: желающие увидеть Вайкуле остались без средств

Фестиваль певицы переносится уже в третий раз.

Грандиозный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, который ежегодно проходил в Латвии с 2015 года, снова отменен. Мероприятие, организованное Лаймой Вайкуле, переживает непростые времена. В прошлом и позапрошлом годах фестиваль переносили из-за пандемии коронавируса. А в этом году проблемы возникли из-за ужесточения туристических мер.

Теперь, чтобы попасть в Юрмалу, российским артистам нужны визы, а это значительно усложняет весь процесс. Организаторы уже назвали ситуацию «форс-мажором», из-за которого мероприятие вновь приходится отменять. Причем желающих увидеть Вайкуле призвали фактически остаться без средств и не возвращать купленные билеты. По мнению менеджеров фестиваля, таким образом поклонники музыки помогут обеспечить проведение мероприятия в следующем году.

«Проявите солидарность», — цитирует слова организаторов издание «Телепрограмма.pro».

Кстати, недавно выяснилось, что у компании «Лайма Лайв», которая и занимается проведением фестиваля, накопились долги. А сама Вайкуле, по слухам, сейчас находится в тяжелом состоянии из-за рецидива онкологии.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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