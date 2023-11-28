Провальный новогодний фильм: эту ленту со своим участием недолюбливал Гафт

Новогодних лент много, а вот шедевров среди них мало. Не удалось снять достойный проект и Владимиру Машкову. Его режиссерский дебют под названием «Сирота казанская» ожидал провал.

Сценарий картины родился после того, как драматург Олег Антонов увидел в газете объявление, где женщина искала отца, с которым никогда в жизни не встречалась. По сюжету главная героиня также при помощи печатного издания решает найти своего родителя, и прямо в канун Нового года к ней являются сразу три кандидата.

Одного из них воплотил легендарный Валентин Гафт. Однако это кино стало для звезды нелюбимым. Все из-за коллег по цеху.

Двух других отцов сыграли Олег Табаков и Лев Дуров. Все трое согласились на съемки сразу, но работа на одной площадке стала большим испытанием даже для таких профи.

После премьеры Гафт пришел к выводу, что фильм не удался, посчитав игру трио слишком неубедительной. Знаменитости казалось, что он и его партнеры могли показать себя лучше, но было слишком поздно. По мнению артиста, каждый из них старался перетянуть все внимание на себя, что крайне негативно отразилось на результате.