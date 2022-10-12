Провал знаменитого советского «сериала» был предрешен: даже Проклова не спасла

Премьера телефильма «Голубка», состоящего из четырех серий, состоялась в 1978 году. На этот проект возлагалось немало надежд, но все они не оправдались.

Лента основана на одноименном художественном произведении Анатолия Приставкина. В одном из интервью он вынес строгий вердикт картине, назвав ее «очень плохой». По уверению литератора, провал этого фильма был предрешен.

«Был хороший сценарий. А режиссер положил его себе под одно место и сочинил сценарий заново. Совершенно графоманский», — приводит слова писателя Дзен-канал Kin0guru.

Также он подметил, что даже такая известная и любимая многими актриса, как Елена Проклова, не смогла вытянуть этот проект.

Между тем сама артистка однажды заявила, что свою роль в «Голубке» любит, но все же спорить с тем, что фильм не удался, не стала. В качестве причины она назвала драматургию, которая оставляла желать лучшего.