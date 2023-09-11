Провал был обеспечен: американцы подбили Андрейченко на съемки в пошлом фильме

Наталья Андрейченко была обязана своей популярностью картине «Сибириада», которая вышла на экраны в 1979 году. Успех актриса закрепила образами в лентах «Мэри Поппинс, до свидания» и «Военно-полевой роман».

В результате в 1980-х артистка была уже одной из ведущих звезд в СССР. Но ее карьеру изменило знакомство с иностранным коллегой Максимилианом Шеллом. У них завязался роман, и вскоре Андрейченко ушла к австрийцу от мужа Максима Дунаевского. А в 1991 году супруг настоял на том, чтобы актриса эмигрировала за границу.

Андрейченко вместе с семьей жила то в Австрии, то в США, пытаясь пробиться в Голливуде. Но киноопыты советской Мэри Поппинс тех лет было сложно назвать успешными. Заметной работой стали лишь съемки в спорном американском фильме ужасов «Нежить».

Главные роли в ленте сыграли Каспер Ван Дин и Наташа Грегсон Вагнер. Создатели представили комедийную историю вампиров с довольно пошлыми сценами. Все дело в том, что желание пить кровь передавалось там между героями не с помощью укусов в шею, а как половая инфекция.

Андрейченко получила роль вурдалака по имени Пантия. Но желаемую известность она не обрела — картина оказалась провальной и не сделала артистку звездой Голливуда.