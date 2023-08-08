Противоположность Кристины: ахнете, увидев настоящую жену Антона из «Универа»

На экране Станислав Ярушин крутил роман с Настасьей Самбурской. Звезды сыграли влюбленных Антона и Кристину в популярном ситкоме «Универ. Новая общага». Но в реальной жизни актер даже не посмотрел бы в сторону своей коллеги по цеху.

Свое счастье юморист нашел во втором браке. Ярушин 10 лет назад женился на своей возлюбленной по имени Алена. Супруги воспитывают дочь Стефанию.

После развода с первой женой актер пообещал себе, что больше никогда не поставит штамп в паспорте. Но встреча с Аленой заставила его пересмотреть свои взгляды. Звезда КВН влюбился без памяти и решил создать новую семью.

В Сети можно увидеть фотографии любимой женщины Ярушина. Любопытно, что она полная противоположность экранной Кристины. Супруга знаменитости — нежная хрупкая блондинка.

Правда, такой она кажется только на первый взгляд. В одном из интервью актер рассказал, что его жена — волонтер поисково-спасательной организации «ЛизаАлерт». По ночам Алена не боится ходить по лесу в поиске пропавших людей.