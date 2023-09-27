Противопоказаны для отношений: имена мужчин, которые сделают женщин несчастными

Каждая дама мечтает встретить «того самого», с которым можно провести вместе всю оставшуюся жизнь. Правда, многие ошибаются с выбором. Астрологи уверены, что мужчины с некоторыми именам лишь портят жизнь своим возлюбленным.

Александр

Сильный и статный джентльмен, который готов на все ради достижения успеха. Безусловный лидер по натуре, он не готов идти на уступки. Такой супруг вряд ли станет прислушиваться к мнению жены.

Валерий

На первый взгляд это добрый и рассудительный парень. Однако у Валерия есть серьезный недостаток — его необузданный нрав. Тихоня в один мог может превратиться в агрессивного «домашнего боксера».

Евгений

Умеет красиво ухаживать, дарит цветы, осыпает комплиментами. Но стоит начать жить с таким кавалером, как рыцарь на белом коне превращается в «повелителя дивана», которому плевать на домашние хлопоты.

Максим

Самовлюбленный нарцисс, который всегда думает только о собственных интересах. Вы у него будете на втором месте, так что не рассчитывайте на любовь и заботу.

Олег

Приверженец старых традиций. Олег уверен, что место женщины на кухне, а его — во главе мира. Убеждать такого мужчину в обратном бесполезно: остается разве что поддакивать.