«Противно смотреть»: народ в ужасе от честных кадров с немощной Пугачевой

Алла Пугачева после переезда в Израиль не забывает выходить на связь со своими поклонниками. На этот раз певица показала, как провела время на концерте популярной группы. Видео с ее участием вызвало у публики настоящий шок.

В ролике Примадонна продемонстрировала свое лицо крупным планом, чем и надела немало шума. Подписчики знаменитости пришли в ужас от честных кадров. В комментариях они затравили немощную артистку за ее болезненную внешность. Многие отметили, что звезда еле ходит и к тому же изменилась до неузнаваемости.

Хейтеры предположили, что без вмешательства пластических хирургов и косметологов точно не обошлось, но их усилия оказались напрасными.