Против этого фильма выступили российские мужчины: женщины его обожают
Режиссер ленты получил не одно гневное письмо.
Выход фильма «Зимняя вишня» ознаменовался громким скандалом. После премьеры зрители разделились на два лагеря: в одном оказались женщины, а во втором — мужчины.
Любовная история, полная драмы, пришлась по душе представительницам прекрасного пола. Все они заглядывались на Ивара Калныньша, воплотившего Герберта Мартиновича, и сочувствовали героине Елены Сафоновой — Ольге Николаевне.
А вот мужская часть населения СССР пришла в неистовую ярость. Дошло до того, что зрители покидали зал, не дождавшись окончания сеанса, а после отправляли гневные послания режиссеру проекта Игорю Масленникову, обвиняя его в предательстве и в том, что он очернил образ советского мужчины.
Как пишет портал «Дом кино», подобная реакция вряд ли стала сюрпризом для кинодела. Масленников отмечал, что положительных персонажей среди мужчин в его проекте действительно нет.