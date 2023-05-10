Против этого фильма выступили российские мужчины: женщины его обожают

Выход фильма «Зимняя вишня» ознаменовался громким скандалом. После премьеры зрители разделились на два лагеря: в одном оказались женщины, а во втором — мужчины.

Любовная история, полная драмы, пришлась по душе представительницам прекрасного пола. Все они заглядывались на Ивара Калныньша, воплотившего Герберта Мартиновича, и сочувствовали героине Елены Сафоновой — Ольге Николаевне.

А вот мужская часть населения СССР пришла в неистовую ярость. Дошло до того, что зрители покидали зал, не дождавшись окончания сеанса, а после отправляли гневные послания режиссеру проекта Игорю Масленникову, обвиняя его в предательстве и в том, что он очернил образ советского мужчины.

Как пишет портал «Дом кино », подобная реакция вряд ли стала сюрпризом для кинодела. Масленников отмечал, что положительных персонажей среди мужчин в его проекте действительно нет.