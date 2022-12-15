Против были все: кто пропихнул Уитни Хьюстон в культового «Телохранителя»

На съемочной площадке фильма «Телохранитель» Уитни Хьюстон пришлось столкнуться с большими трудностями. Артистка не могла рассчитывать на поддержку своих коллег, поскольку те не желали иметь с ней дела.

Другие актеры полагали, что Хьюстон совершенно не годится для роли Рейчел Мэррон. Они не верили, что артистка, чья популярность тогда стремительно угасала, справится с амплуа поп-дивы. К тому же ранее звезда никогда не снималась в кино.

В отличие от остальных, Кевин Костнер, который и считался главной звездой проекта, полагал, что только Хьюстон может быть его напарницей. Именно он и пропихнул исполнительницу в фильм, ставший культовым.

Артист открыто заявлял, что ни одна актриса не сможет достоверно сыграть певицу, а зрители непременно уловят фальшь. В результате продюсерам картины и режиссеру пришлось согласиться с доводами знаменитости, о чем жалеть им явно не пришлось.