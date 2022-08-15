Простым россиянам и не снилось: вот как живет покинувшая страну Собчак

Ксения Собчак еще весной опровергла слухи о своем переезде, заявив, что ее работа носит международный характер. В начале июня она проводила мастер-классы в Арабских Эмиратах, затем отдыхала на Сардинии, а теперь переместилась во Францию. При этом за рубежом покинувшая Россию Собчак живет на широкую ногу. Так, в курортном городе Биарриц она остановилась в отеле с богатой историей.

«Бывший дворец, который Наполеон подарил возлюбленной», — похвасталась Ксения подписчикам в Telegram-канале .

Как оказалось, речь идет о роскошной резиденции на берегу океана, которую построили по приказу Наполеона III для его жены Евгении. Внутри убранство отеля больше похоже на музей. В его интерьерах останавливался Фрэнк Синатра, проводили встречи Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.

Собчак не поскупилась на отдых и поселилась в люксе. Как пишет «Комсомольская правда », сутки в номере площадью 100 квадратных метров с несколькими комнатами и антикварной мебелью стоят более 300 тысяч рублей.