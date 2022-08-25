Простому россиянину не заработать: баснословный гонорар сменившего имя Урганта предали огласке

Пока все телевизионные проекты с участием Ивана Урганта поставлены на паузу, он решил основательно заняться музыкой. Коллектив с названием «Гриша Ургант» существует уже несколько лет, но именно в этом году оставшийся без работы ведущий смог уделять ему гораздо больше времени. Тем более, что творчество приносит ему, как оказалось, баснословные гонорары.

На его YouTube-канале Grisha Urgant появилось новое видео, первое за последние семь лет. Это оказался ремейк на хит прошлых лет «Ночной каприз» в исполнении «Морального кодекса». В клипе Урганта главную роль исполнила жена Федора Бондарчука Паулина Андреева. По сюжету певец находит магический автомат, куда опускает несколько жетонов. За стеклом тут же появляется роковая красавица в исполнении Паулины и флиртует с музыкантом.

Внимательные пользователи Сети заметили, что в сценах клипа то и дело мелькает название известного банка. Ургант и раньше появлялся в рекламных роликах данной финансовой организации, а теперь опробовал и «музыкальный» вариант сотрудничества. Как объяснил «Комсомольской правде » эксперт и основатель одного из коммуникационных агентств Андрей Коннов, за рекламную интеграцию в клипе Ургант мог заработать от 1,5 до 2 млн рублей.