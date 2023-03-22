Просто стыд: этот советский фильм до сих пор неловко смотреть

Фильм «Лунная радуга» 1983 года имел все шансы стать хитом кинопроката и войти в учебники по истории кино. В картину позвали мегапопулярных Василия Ливанова, Юрия Соломина, Игоря Старыгина. Ливанов уже известен как главный Шерлок Холмс. Соломин сыграл в «Хождении по мукам» и воплотил на экране путешественника Арсеньева в «Дерсу Узала». Старыгина зрители полюбили за роль Арамиса в картине «Д’Артаньян и три мушкетера» и Микки в «Адъютанте его превосходительства».

В основу «Лунной радуги» был положен популярный тогда научно-фантастический роман Сергея Павлова о космических десантниках со сверхспособностями. Композитором пригласили Эдуарда Артемьева, а консультировал съемочную группу летчик-космонавт Владимир Шаталов.

Режиссеру Андрею Ермашу на момент съемок было всего 27 лет. За плечами у сына руководителя Госкино была лишь одна снятая короткометражка («Возвращение доктора»). Из сценария пропали многие сюжетные детали, из-за чего сквозь канву повествования порой достаточно сложно продраться. Автор романа Сергей Павлов признавался, что ему больно даже говорить о том, что получилось. Он пытался исправить написанный Ермашом и Ежовым сценарий, но это было безнадежно. Да и герои произведения мало согласовывались с игрой артистов.