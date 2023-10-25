«Просто помойка»: ошарашенный Лещенко излил поток правды о Собчак

Лев Лещенко начал карьеру на эстраде в далекие 60-е. Исполнитель хитов «Главное, ребята, сердцем не стареть» и «День Победы», он всегда был любимцем публики и старался избегать скандалов и грязных историй. Неудивительно, что певец редко дает интервью. По признанию артиста, сегодняшняя журналистика совсем не вдохновляет его.

В беседе на YouTube-канале «Историс — Откройте, Давид!» звезда раскритиковала современных акул пера. Больше всего досталось Ксении Собчак.

«А последнее интервью Собчак — это же позорище, просто помойка. Мне стыдно за них», — прокомментировал Лещенко деятельность экс-кандидата в президенты.

Конфликт двух звезд начался еще в 2020 году. Светская львица огорошила общественность новостью: больной коронавирусом певец заражает пожилых коллег. После громкой лжи Лев Лещенко навсегда вычеркнул Ксению Анатольевну из своей жизни.