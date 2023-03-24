Просто куколка: Нюша показала подросшую дочь и восхитила народ (фото)

Певица Нюша опубликовала фото с дочерью Серафимой-Симбой. Девочка появилась в браке с Игорем Сивовым, в этом году ей исполняется пять лет. Поклонники уверены, что звездную наследницу ждет большое будущее.

Артистка запечатлела свое чадо, когда та подходила к машине. Серафима-Симба была одета в джинсы и нежно-розовую пуховую куртку. На голове у малышки — ярко-розовая повязка с бантом. Девочка смотрит в камеру с хитрым прищуром и, судя по всему, уже знает себе цену.

«Просто куколка», «Красивая семья», «Какая милашка», — так поклонники прокомментировали появление младшей наследницы в личном блоге Нюши.

Знаменитая мама часто устраивает дочке фотосессии. Одна из последних была посвящена празднику 8 Марта. Трогательный кадр, где мама и дочь в образах кошек лежат на покрытой бежевым пледом кровати, собрал почти 19 000 лайков. Злопыхатели не упускают возможности посмеяться над именем ребенка, названного в честь главного героя мультфильма «Король лев». «Симба. Как так-то? Бедная девочка», «Идиотское имя дала ребенку», — комментируют в Сети.