Просто копия: народ ахнул при виде моложавой мамы Лизы Арзамасовой

Лиза Арзамасова давно считается одной из самых откровенных знаменитостей отечественного шоу-бизнеса. Артистка не боится общаться со своими фанатами и давать искренние интервью журналистам. В этот раз она удивила фанатов, показав, как выглядит ее мама Юлия.

В публикации звезда «Папиных дочек» рассказала, как старается проводить время с Арзамасовой-старшей. Якобы она с трудом вытягивает родственницу за покупками и старается заботиться о ней. При этом откровенный рассказ она сопроводила портретом своей матери среди цветов.

«Теперь я совсем взрослая, но рядом с мамой чувствую себя малышкой», — признается артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания эту запись . В первую очередь фанаты отметили, как молодо выглядит Юлия. В комментариях фанаты осыпали ее комплиментами, отметив схожесть со знаменитой дочерью.