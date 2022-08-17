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Просто копия: народ ахнул при виде моложавой мамы Лизы Арзамасовой

17 августа 2022 21:45
Просто копия: народ ахнул при виде моложавой мамы Лизы Арзамасовой

Пользователи Сети не смогли скрыть свое мнение.

Лиза Арзамасова давно считается одной из самых откровенных знаменитостей отечественного шоу-бизнеса. Артистка не боится общаться со своими фанатами и давать искренние интервью журналистам. В этот раз она удивила фанатов, показав, как выглядит ее мама Юлия.

В публикации звезда «Папиных дочек» рассказала, как старается проводить время с Арзамасовой-старшей. Якобы она с трудом вытягивает родственницу за покупками и старается заботиться о ней. При этом откровенный рассказ она сопроводила портретом своей матери среди цветов.

Просто копия: народ ахнул при виде моложавой мамы Лизы Арзамасовой

«Теперь я совсем взрослая, но рядом с мамой чувствую себя малышкой», — признается артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания эту запись. В первую очередь фанаты отметили, как молодо выглядит Юлия. В комментариях фанаты осыпали ее комплиментами, отметив схожесть со знаменитой дочерью.

«Лиза, у вас очень красивая и молодая мама, вы очень похожи», «Мама великолепно выглядит», «Какая красота, глаз не оторвать», — не скрывают восторга подписчики.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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