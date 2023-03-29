Простил даже роман с красавчиком: посмотрите, с кем сейчас живет Нонна Гришаева

Нонна Гришаева — одна из самых ярких актрис российского кино, поэтому на внимание со стороны противоположного пола ей жаловаться не приходится. Артистка давно поставила штамп в паспорте, но это не помешало ей угодить в некрасивую историю.

В 2017 году публика горячо обсуждала роман артистки с Дмитрием Исаевым. Коллеги по цеху играли в антрепризе «Варшавская мелодия», с которой часто отправлялись на гастроли. Звезды много времени проводили вместе, а на сцене изображали влюбленных, поэтому нет ничего удивительного в том, что между ними пробежала искра.

В театре быстро поняли, что Гришаева и Исаев уже не только коллеги, а вот от широкой общественности актерам какое-то время свою связь скрывать удавалось. Однако правда все же вышла наружу после того, как было обнародовано видео, в кадрах которого знаменитости мило воркуют друг с другом. Тогда многие замерли в ожидании того, как на увиденное отреагирует муж актрисы Александр Нестеров.

Тогда казалось, что пару ждет развод, но не тут-то было. Супруг артистки простил ей роман с красавчиком и заявил публике, что в их семье все хорошо. С тех пор прошло вот уже пять лет: Гришаева по-прежнему живет с законным мужем, а значит, можно смело говорить о том, что их отношения успешно прошли серьезную проверку на прочность.