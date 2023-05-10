«Прости мне»: обнародовано предсмертное письмо Шифрина

Ефим Шифрин рассказывает о своей жизни в социальных сетях. Звезда сцены откровенно делится с фанатами переживаниями и никогда не скрывает от них никаких новостей. А не так давно он поразил публику, опубликовав предсмертную записку своего отца, литератора Залмана.

Как оказалось, знаменитый писатель скончался в Израиле, пока его сын был в России. Шифрин-младший не смог проводить отца в последний путь, но тот оставил ему письмо, в котором рассказал о своих переживаниях и попытался проанализировать жизненный путь и отношения с сыном.

«Ты далеко от меня. Но наши мысли, души наши вместе. Прости мне, дорогой мизинник. Я мало уделял внимания тебе, но ты всегда имел родительское благословение», — цитирует своего отца артист.

По словам Шифрина, записку он получил уже после смерти Залмана. Но он никогда не винил родителя за отсутствие того в его жизни и до сих пор перечитывает с грустью его последние слова.