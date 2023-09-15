Простая девушка из народа: Петров шокировал людей свадебными фото

В течение нескольких лет Александр Петров состоял в отношениях со Стасей Милославской. Многочисленные поклонники пары были уверены, что в скором времени влюбленные поженятся. Однако звезда «Гоголя» решил связать себя узами брака с совершенно другой девушкой.

Как рассказал Петров в своих социальных сетях, накануне он женился на своей возлюбленной Виктории. Девушку он встретил на улице случайно и уже спустя несколько встреч решил, что хочет провести с ней всю оставшуюся жизнь. При этом артист подчеркнул, что его избранница никак не связана с актерской профессией и далека от шоу-бизнеса.

«Викуля. Она лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта», — рассказал Петров.

Пользователи Сети были шокированы неожиданной новостью от звезды экрана. В комментариях они поздравили артиста с днем свадьбы. По их мнению, Вика прекрасно подходит артисту, а вместе они очень органично смотрятся.