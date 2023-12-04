Простак Вася Рогов в жизни оказался ловеласом: его продуктивности позавидовал бы Казанова

Андрей Федорцов в качестве актера дебютировал в Театре Комедии им. Акимова. Он играл в детских постановках и в этом же театре познакомился с англичанкой Келли. Их роман продолжался несколько лет, но Федорцов решил остаться на родине и не переезжать в Англию.

В девяностых актеру было сложно прожить только на заработок в театре, поэтому он занялся бизнесом и стал директором зоомагазина. В это время у него начался служебный роман с Марией, сотрудницей той же фирмы. Они стали родителями прекрасного сына, но Федорцов не женился на избраннице.

В начале нового тысячелетия к актеру пришла настоящая большая слава благодаря роли в сериале «Убойная сила». В это время в его квартире жила подружка Катя, которая приехала в Санкт-Петербурга поступать в вуз. Они влюбились друг в друга, и у пары родилась дочь. Однако Федорцов не женился и на Кате.

Актер женился только в 2013 году, когда ему было 45 лет. Избранницей Васи Рогова стала дизайнер Екатерина. У супругов подрастают две дочери. Федорцов продолжает играть в театре и кино, но слава, которая настигла его благодаря роли в «Убойной силе», плавно сходит на нет.