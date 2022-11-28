Прослужит еще 100 лет: этот «вечный» предмет из СССР есть на каждой кухне

Многие хозяйки не могут без него обойтись.

Советский быт подарил множество незаменимых предметов, которые остаются актуальными по сей день. Однако самым долговечным и многофункциональным из них оказался пресс для чеснока.

Дело в том, что во времена СССР этот простой предмет делали из металла. Таким образом, две весьма прочные детали, скрепленные между собой, могли выдержать практически любую нагрузку на кухне.

Именно поэтому умелые хозяйки использовали их не только по прямому назначению. С помощью пресса можно было очищать вишни и другие ягоды от косточек. Некоторые использовали его в качестве «открывашки» для бутылок, а из-за прочности им можно было даже забить гвоздь.

Подобные нагрузки совсем не влияли на конструкцию. И поэтому так называемую чеснокодавилку до сих пор можно встретить на многих кухнях страны, где она исполняет все прихоти хозяек.