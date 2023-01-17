Прошло аж 16 лет, а Сонька Золотая Ручка выглядит на зависть всем россиянкам (фото)

Красавица Анастасия Микульчина стала известной благодаря весьма неожиданному образу. Вряд ли девушка в начале своей карьеры предполагала, что роль великой аферистки принесет ей так много поклонников.

Сюжет сериала «Сонька Золотая Ручка» строится вокруг знаменитой мошенницы, которую не могли поймать даже лучшие полицейские Европы. Такая необычная история подарила популярность не только проекту, но и его главной актрисе. Девушка на долгие годы вперед обеспечила себе новые предложения о работе. Она снялась в «Береговой охране», «Красавице» и в ремейке фильма «А зори здесь тихие».

Многие зрители отмечали, что актриса в роли Софьи была невероятно притягательной и грациозной. Каково было их удивление, когда спустя 16 лет после премьеры популярного сериала Анастасия ничуть не изменилась. На недавней фотографии из социальной сети девушка выглядит такой же молодой и женственной. При этом на лице даже нет макияжа, что только подчеркивает ее красоту.