Прошло 25 лет: в этой взрослой женщине не узнать маленькую ведущую «Утренней звезды»

В 90-е Юлию Малиновскую знала вся страна – обаятельная девочка вела программу «Утренняя звезда» в паре с Юрием Николаевым.

Свой путь артистки Малиновская начала еще в 6 лет, войдя в первый состав «Непосед». Там ее и заприметил Николаев. «Зазвездиться» Юле было просто некогда: все свое время она проводили на съемках и на гастролях с коллективом.

Но с возрастом ведущая покинула программу, ведь 14-летняя девушка перестала умилять зрителей.

Юлия Малиновская рано вышла замуж – ее избранником стал баскетболист Ярослав Королев. Вместе с ним звезда переехала в США. У пары родились близнецы – Никита и Максим. Сейчас Малиновской 37 лет – все свое время она посвящает дому и детям и ведет блог о спорте и правильном питании.