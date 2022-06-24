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«Прощается с жизнью ежедневно»: состояние Моисеева ужаснуло россиян

24 июня 2022 16:50
«Прощается с жизнью ежедневно»: состояние Моисеева ужаснуло россиян

Артист уже давно ведет закрытый образ жизни.

Борис Моисеев страдает от множества проблем со здоровьем после перенесенных инсультов. Подробностями жизни артиста поделился Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково?!».

С первым инсультом музыкант столкнулся еще в 2010 году, а спустя 5 лет — со вторым. С того времени артист перестал появляться на публике и ведет весьма закрытый образ жизни. С прессой же от его имени общается его директор и давний друг Сергей Горох. Как отметил Кушанашвили, затворничество артиста связано преимущественно с его проблемами со здоровьем. Как уверен журналист, Моисеев очень сильно страдает от последствий инсультов и считает свой каждый день жизни практически последним.

«Он прощается с жизнью ежедневно. Молит старуху с косой о приходе», — уверен Кушанашвили.

При этом сам Моисеев, по словам Гороха, собрался этим летом отправиться в отпуск в Латвию. Ранее знаменитость приобрел на берегу Рижского залива дом, где не был уже несколько лет из-за пандемии коронавируса. Сейчас же музыкант решил проверить недвижимость и насладиться природой любимого курорта.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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