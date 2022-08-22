«Прорвемся, опера»: как сложились судьбы героев сериала «Улицы разбитых фонарей»

За героев главного ментовского сериала «Улицы разбитых фонарей» зрители наблюдали по всей стране. Поклонники искренне переживали за Ларина, смеялись над Дукалисом, злились на Кузнецова.

Переживания закончились, когда сериал сняли с показа. С момента выхода на экраны первой серии прошло уже больше 20 лет: с тех пор жизнь артистов разительно изменилась. Некоторые из них пережили потрясение, а кто-то все же сумел «выплыть» и найти себя в профессии.

Главный «мент» Алексей Нилов успел развестись, пережил клиническую смерть и разводы. По итогам своих похождений артист облысел и растолстел. Сейчас Нилов бросил пить и пришел к вере в Бога. Он является прихожанином Софийского собора в Царском Селе. Там же актер обвенчался со своей третьей супругой Еленой. Алексей продолжает сниматься в телесериалах, руководит «N-театром».

Исполнитель роли Анатолия Дукалиса, 61- летний Сергей Селин наслаждается размеренной жизнью в кругу семьи. Актер много времени проводит со своими маленькими детьми, - Машей и Макаром, - с удовольствием путешествует по стране и Европе. Снимается актер нечасто, а с коллегами поддерживает теплые отношения.

Михаил Трухин много гастролирует, работает в кино и театре, а отпуска тратит на путешествия. 50-летний актер счастлив во втором браке с молодой женой Анной, тоже актрисой. У пары есть дочь Соня.

Александра Лыкова в последнее время практически не появляется на ТВ. Все свободное время актер тратит на семью: 60-летний исполнитель ролей счастлив в своем первом и единственном браке с женой Аллой, с которой прожил более 30-ти лет. У пары взрослые дети: дочь Екатерина и сын Матвей, который живет в Париже.

Анастасия Мельникова на время сменила деятельность с актерской на социальную. С 2011 года актриса примеряет на себя должность депутата, но отказываться от ролей не собирается. В январе 2017 года актриса все же решилась принять предложение своего избранника Сергея.

Исполнителя роли Олега Соловца, 64-летнего актера, Александра Половцева можно назвать «долгожителем» сериала. Он снимался во всех 16-ти сезонах с момента создания сериала в 1998году по настоящее время. Его телегерой сделал неплохую карьеру за это время: от майора до полковника! За это время Половцев успел пережить алкогольную зависимость и смерть отца. С июля 2017 года актер является ведущим телепередачи «Мотив преступления» на петербургском Пятом канал. Александр счастлив в своем третьем браке с красавицей Эсаной (Александрой). Пара воспитывает двоих детей-погодок: сына Андрея (родился в 2016) и дочь Яну (родилась в 2017).