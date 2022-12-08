Пророчество Ванги, проклятие и вещий сон: у звезды «Карнавальной ночи» не было шансов выжить

Изящная красавица-актриса Лариса Шепитько прожила яркую, но короткую жизнь. В 1956 году она дебютировала в кино, сыграв гостью в «Карнавальной ночи». Практически сразу вместе с актерской карьерой Лариса начала заниматься режиссурой. Ее фильмы не были известны широкому кругу зрителей: Шепитько снимала не игровые, а авторские и глубокие ленты. А вся жизнь актрисы была окутана мистикой. По мнению близких, этим и объяснялась ее ранняя смерть в 41 год.

Лариса настолько увлеклась сверхъестественным, что даже выбила себе визит у Ванги. Встреча с провидицей прошла печально: женщина предрекла артистке раннюю смерть. Шепитько настолько поверила этим словам, что тут же заставила подругу поклясться и взять на себя обязанности по воспитанию ее сына в будущем.

Другим опасным знаком стало сожжение дерева, на которое постановщица решилась для эффектного кадра в фильме «Прощание с Матерой». В киносреде это считается плохой приметой, приносящей проклятье. Но обычно суеверная Лариса на этот раз проигнорировала «тревожные звоночки». А в 1979 году накануне трагической смерти жены Элем Климов увидел страшный сон. По словам режиссера, ему явилась сама Смерть. Уже через сутки Шепитько скончалась после ДТП.