Пропавший сержант из «Романса о влюбленных» нашелся: играл в «Склифосовском»

Драма «Романс о влюбленных» сделала актера Евгения Киндинова всесоюзной звездой. У артиста сразу же появилась большая армия поклонников, которая с нетерпением ждала его новых появлений на экране. Однако на творческом пути у артиста так и не было подобных ярких ролей, а в 80-х он неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, главная причина исчезновения — сложная экономическая ситуация в стране. Случился кризис в индустрии, режиссеры перестали приглашать его в проекты, которых становилось все меньше и меньше. Сам Киндинов отчасти был рад таким переменам, ведь смог сконцентрироваться на игре в театре. Дело в том, что артист всегда считал себя преимущественно театральным актером.

Так, в конце прошлого века артист практически полностью завязал с кинематографом и сериалами, поэтому фанаты были уверены, что никогда не увидят любимого артиста на экране. Однако в начале 2000-х актер неожиданно появился на экранах к радости поклонников. Он принял участие в третьем сезоне медицинского проекта «Склифосовский», где исполнил роль Семена Голикова, что стало последней его ролью. С того времени артиста можно увидеть лишь на сцене МХТ имени Чехова.