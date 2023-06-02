Пропавшая Ротару оказалась в немецкой больнице: вот что случилось

София Ротару давно не выходит на связь с поклонниками. Певица оставила активную концертную деятельность, но держала всех в курсе событий своей жизни в социальных сетях. Однако уже почти год звезда хранит молчание, что немало беспокоит фанатов.

Масла в огонь подлила Лайма Вайкуле, публично заявившая, что Ротару пропала. В Сети забили тревогу, и тогда на связь вышел директор Софии Михайловны. Сергей Лавров рассказал, что народная артистка оказалась в немецкой клинике, и не стал скрывать, по какой причине это произошло.

В беседе с изданием «Московский комсомолец» он успокоил общественность, отметив, что Ротару в полном порядке. Каждый год певица приезжает в Германию, чтобы проверить состояние своего здоровья.

«Делает процедуры для профилактики», — уточнил Лавров.

Также он подметил, что знаменитость ведет спокойную и размеренную жизнь в окружении самых близких и родных, поэтому волноваться за нее не стоит.