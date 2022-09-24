Пропала без вести: что известно о судьбе главной музы Ливанова и одной из самых красивых актрис СССР

После съемок «Шерлока Холмса» она исчезла с экранов и уехала за границу.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» по-прежнему считают одной из лучших экранизаций книг о знаменитом сыщике. И одним из наиболее ярких образов фильма является Ирэн Адлер, романтический интерес Холмса, роль которой исполнила красавица Лариса Соловьева.

Соловьева сыграла не так много ролей в кино: она засветилась в картинах «Противостояние», «Иван Бабушкин», «Левша» – и в основном это были эпизодические персонажи.

Сегодня о Ларисе Соловьевой почти ничего не известно. Бывшая актриса уехала в Израиль больше 30 лет назад и больше не снималась в кино. В Израиле ее след окончательно потерялся.