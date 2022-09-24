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Киноафиша Статьи Пропала без вести: что известно о судьбе главной музы Ливанова и одной из самых красивых актрис СССР

Пропала без вести: что известно о судьбе главной музы Ливанова и одной из самых красивых актрис СССР

24 сентября 2022 10:30
Пропала без вести: что известно о судьбе главной музы Ливанова и одной из самых красивых актрис СССР

После съемок «Шерлока Холмса» она исчезла с экранов и уехала за границу.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» по-прежнему считают одной из лучших экранизаций книг о знаменитом сыщике. И одним из наиболее ярких образов фильма является Ирэн Адлер, романтический интерес Холмса, роль которой исполнила красавица Лариса Соловьева.

Соловьева сыграла не так много ролей в кино: она засветилась в картинах «Противостояние», «Иван Бабушкин», «Левша» – и в основном это были эпизодические персонажи.

Сегодня о Ларисе Соловьевой почти ничего не известно. Бывшая актриса уехала в Израиль больше 30 лет назад и больше не снималась в кино. В Израиле ее след окончательно потерялся.

Фото: Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра" (1980), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры" (1983)
Алла Новикова
Алла Новикова
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