Пропал со всех радаров: как живет главная звезда сериала «Солдаты» Александр Лымарев

Слава пришла к актеру Александру Ламыреву после выхода сериала «Солдаты». Проект растянулся на целых 17 сезонов, но актер покинул его после десятого. Несмотря на это, его персонажа помнят и любят до сих пор.

После ухода из сериала у звезды были другие яркие роли, например, он засветился в такой мелодраме, как «Оранжевое лето». Однако постепенно артист начал уходить в тень, а затем и вовсе пропал со всех радаров.

Ранее Ламырев признался, что не стремится к популярности, а о сериалах отечественного производства и вовсе придерживается не лучшего мнения. По словам актера, в России телевизионные проекты создаются для того, чтобы привлекать зрителей, которые в свою очередь служат приманкой для рекламодателей. Таким образом, как отмечает Александр, во главе стоит не творчество, а жажда наживы.

Что же касается личной жизни знаменитости, то он счастлив в отношениях с художницей Марией. Актер отмечает, что это единственный человек, который способен вытащить его из «негативного состояния».

Кино же Ламыреву заменила музыка. Актер знает, как обращаться с ударными и диджейским пультом. По словам звезды, именно занятия музыкой помогают ему видеть мир таким, каким он хочет. Среди других увлечений артиста — компьютерная графика и музыка. Однако о кинематографе он все-таки не забыл. Александр признался, что мечтает снять собственный фильм.