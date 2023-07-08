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Проня Прокоповна без грима была красивее Мэрилин Монро: не влюбиться невозможно

8 июля 2023 15:00
Проня Прокоповна без грима была красивее Мэрилин Монро: не влюбиться невозможно

Актриса стала заложницей яркого образа.

Когда Маргарита Криницына сыграла Проню Прокоповну в картине «За двумя зайцами», она и не подозревала, что эта роль останется лучшей в ее карьере. Девушка прославилась на всю страну, а зрители до сих пор обожают эту харизматичную героиню. Проне Прокоповне и Свириду Голохвостову даже поставили бронзовый памятник — его изготовили скульпторы Виталия Сивко и Владимир Щура совместно с архитектором Владимиром Скульским.

Но эта роль сыграла с Криницыной злую шутку — за ней закрепилось амплуа «дурнушки», которое повлияло на всю дальнейшую карьеру актрисы. Маргарите предлагали только небольшие роли в комедийных фильмах, где ей приходилось оставаться в тени более успешных артистов.

Проня Прокоповна без грима была красивее Мэрилин Монро: не влюбиться невозможно

Многие зрители и не подозревали, что исполнительница роли Прони без грима была яркой красавицей. Классические черты и большие светлые глаза могли бы принести ей много ролей, но запомнили Маргариту Криницыну только как забавную дурнушку из комедий.

Фото: кадр из фильма «За двумя зайцами», кадр из фильма «Гори, моя звезда»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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