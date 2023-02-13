Променяла красоту на маску манекена: что годами творила с собой Николь Кидман

Голливудские красавицы ради сохранения вечной молодости готовы идти на любые процедуры. Актриса Николь Кидман стала одной из тех, кто явно переусердствовал с пластическими процедурами. Каким испытаниям звезда фильма «Мулен Руж» подвергала свою внешность?

В юности Кидман обладала нежной светлой кожей, которая придавала утонченному образу актрисы аристократичности. Однако с появлением первых возрастных изменений Николь стала активно прибегать к разным манипуляциям, сыгравшим злую шутку с ее безупречной внешностью.

На церемонии «Оскар» в 2017 году все заметили, что у Кидман чересчур выпирают подбородок и скулы из-за филлеров. Позднее ее лицо стало выглядеть более одутловатым, а острые черты значительно смягчились. Вероятно, актриса снова обратилась к специалисту, который скорректировал ее внешность.

В 2020 году звезда опять удивила поклонников. Она появилась в сериале «Отыграть назад», где сыграла главную роль. На этот раз Кидман походила на манекен, а ее лицо напоминало безжизненную маску. Кроме того, у Николь появились явные проблемы с мимикой. Так, гонка за юностью превратила обворожительную Кидман в очередную звезду, потерявшую лицо.