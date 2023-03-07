Променяла актера на домохозяина: глазам не поверите, с кем живет Елена Яковлева (фото)

Счастье в личной жизни Елена Яковлева нашла не сразу. Звезде экрана пришлось пройти через развод, прежде чем обрести тихую семейную гавань.

Еще будучи студенткой ГИТИСА, знаменитость вышла замуж за актера Сергея Юлина. Вот только крепкой семьи не вышло — Яковлева решила уйти от мужа, променяв его на другого.

Ее избранником стал Валерий Шальных. Прежде он был успешным актером, но впоследствии его карьера застопорилась. Популярность Яковлевой, напротив, только росла. Все это привело к тому, что когда у супругов появился сын Денис, то в декрет отправилась не актриса, а ее возлюбленный.

Шальных стал настоящим домохозяином и каждый вечер ждал возвращения любимой жены с работы.

«Я снималась, а он сидел дома с ребенком и выгуливал собак», — приводит слова Яковлевой портал «Новый очаг».

Кроме того, артистка подчеркнула, что сохранить этот брак удалось именно благодаря Валерию Александровичу, который смог смириться с тем, что она оказалась гораздо более востребованной в профессии.