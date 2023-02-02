Променял жену на иностранку: чем аукнулась «несоветская» выходка Лещенко

Карьера Льва Лещенко сразу пошла в гору, а вот личную жизнь артист устроил не сразу. Прежде чем жениться на любимой женщине, музыканту пришлось пройти через болезненный развод.

Первой женой знаменитости стала Алла Абдалова — подающая большие надежды певица. Однако если Лещенко довольно быстро стал успешным, то его супруга при всем своем таланте никак не могла добиться популярности. Все это не лучшим образом сказалось на отношениях пары — дома начались скандалы.

Чтобы меньше видеться с избранницей, Лещенко охотно отправлялся на гастроли — одни из них навсегда изменили его жизнь. Летом 1976-го артист находился в Сочи, где приятель познакомил его с Ириной Багудиной. Эффектная брюнетка сразу привлекла внимание певца. Она не только была невероятно красива, но и смотрела на Лещенко не как на звезду советской эстрады, а как на самого обычного человека. Именно это его и зацепило.

Уже потом артист узнал, что Багудина была иностранкой и попросту не понимала, что общается с известным певцом. Перед тем как вернуться в Венгрию, ей предстояло провести несколько дней в Москве. Лещенко поспешил составить компанию своей новой знакомой.

Три дня они были неразлучны, а после исполнитель вернулся домой, чтобы навсегда попрощаться с женой. Абдалова была готова к такому повороту событий и выставила два чемодана с вещами неверного мужа за дверь. Супруги развелись, и вскоре Лев Валерианович женился на своей иностранке.

Лещенко и Багудина вместе до сих пор, однако «несоветская» выходка артиста, решившегося на развод, не обошлась без последствий. У пары так и не появилось совместных детей, а Абдалова так и не стала матерью. После расставания с артистом Алла Александровна больше замуж не вышла и пристрастилась к спиртному, из-за чего начала вести маргинальный образ жизни.