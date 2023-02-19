Променял старую жену на «юную Маргариту»: с кем обрел счастье Александр Галибин

Самый знаменитый мастер отечественного кинематографа был женат трижды, но о браке со второй женой рассказывать не любит. Рут Винекен была старше своего супруга на 7 лет и полностью содержала семью, зарабатывая очерками для швейцарского издания. У Александра Галибина с работой не складывалось, он жил на средства жены и считает эту часть своей биографией постыдной.

Все изменилось на заре 2000-х, когда к нему на лекцию пришла аспирантка Ирина Савицкова. Галибин тут же понял, что это его судьба, несмотря на разницу в возрасте: избранница была младше на 18 лет. Предложение он сделал в аэропорту Хельсинки, написав Ирине записку: «Не могу без тебя». Ради брака с Галибиным Ирина развелась с мужем. Впрочем, по ее собственному признанию, их брак давно трещал по швам.

Галибин и Савицкова обвенчались и расписались и сегодня воспитывают двоих детей.