Променял семью на няню сына: обомлеете, увидев жену главного комика Голливуда

Робин Уильямс, женившись на модели и актрисе Валерии Веларди, не стал примерным семьянином. У пары появилось двое детей, но даже это не уберегло супругов от болезненного развода.

Дело в том, что комик не считал нужным хранить верность законной жене. Скрывать свои романы ему не удавалось, но Веларди покорно закрывала на них глаза. Например, она великодушно простила мужу интрижку с официанткой по имени Мишель Тиш Картер. И все же настал день, когда терпение Валерии лопнуло.

Главный комик Голливуда променял семью на няню своего сына — Маршу Гарсес. Узнав об этой связи, модель тут же подала на развод. После этого Уильямс женился на своей любовнице, которая к тому моменту уже ждала от него ребенка. Вместе возлюбленные прожили 20 лет, но в 2008 году все-таки развелись, тем самым доказав, что на чужом несчастье счастья не построишь.