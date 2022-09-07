Променял семью на «любовь» с Джулией Робертс: как сейчас живет красавчик из фильма «В поисках капитана Гранта»

Олег Штефанко стал известен благодаря роли в приключенческом фильме «В поисках капитана Гранта». Артист смог построить яркую карьеру в кино и даже успел поработать в Голливуде. Однако творческие успехи негативно сказались на его личной жизни.

Со своей супругой Штефанко познакомился в 26 лет во время службы в армии. Спустя несколько месяцев после знакомства пара поженилась, чтобы жить вместе в квартире артиста, которую ему выделил театр. Однако через несколько лет Штефанко решил поехать в США: он слышал, что там можно добиться успеха, а российские киностудии и театры переживали далеко не лучшие времена. Поэтому в 90-х он отправился покорять новую страну, а супругу с дочерью оставил дома в Москве.

Первое время в США Штефанко работал на низкоквалифицированных работах. Он успел потрудиться и таксистом, и барменом, а спустя некоторое время отправился в Лос-Анджелес, где начал ходить на кинопробы. Продюсеры Голливуда оценили его талант, и он начал сниматься в фильмах.

Самой яркой ролью того периода для него стала шпионская драма Роберта Де Ниро «Ложное искушение», а также мелодрама «Ничего личного» с Джулией Робертс, где он сыграл ее возлюбленного. При этом творческие успехи постепенно разрушали брак Штефанко. Дело в том, что он жил на два города, Москву и Лос-Анджелес, и не успевал уделять семье должное внимание. В итоге супруга артиста Лариса подала на развод.

«Всегда казалось, что я для семьи стараюсь — все в дом. А на самом деле, безусловно, тешил свои актерские амбиции. Супруга же чувствовала себя брошенной», — рассказывает знаменитость в шоу «Судьба человека».

Первое время, как признался сам Штефанко, он не понимал, как жить дальше. Однако ему посчастливилось познакомиться с подругой своего приятеля Анной, с которой он сразу же нашел взаимопонимание. В итоге спустя некоторое время они поженились, и теперь артист чувствует себя счастливым.