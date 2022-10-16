Променял актрису на молоденькую: с кем живет любимец россиянок Антон Батырев

Сын так и не смог ему этого простить.

Антон Батырев известен по ролям брутальных красавцев в таких фильмах и сериалах, как: «Гадалка», «На качелях судьбы», «Реальные пацаны», «Сладкая жизнь» и «Предельная глубина». Но драмы в жизни артиста происходят не только на съемках.

Первой женой Батырева стала дизайнер по имени Екатерина. Супруги были в браке 8 лет и воспитывали долгожданного сына Добрыню, когда актер увлекся коллегой по съемочной площадке Евгенией Лозой.

Антон Батырев расстался женой и вступил в новый брак, однако счастья молодые супруги построить не смогли – и спонтанная женитьба закончила разводом спустя 11 месяцев.

Впрочем, горевал звездный красавец недолго. Его новой любовью стала актриса Анна Савельева, которая моложе избранника на 15 лет. Сейчас Антон Батыров не спешит жениться и знакомить свою девушку с сыном – Добрыня очень ревностно относится к папе и не хочет делить его с новой пассией актера.