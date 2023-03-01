Проклятие вечной бабушки: сегодня вы не вспомните, какой была Рина Зеленая в молодости

Многие актеры и актрисы смогли достичь признания уже в зрелые годы. Яркий тому пример — именитая советская артистка Рина Зеленая, которую все запомнили как вечную бабушку.

Свою кинокарьеру актриса начала в 30-е годы, а вот всесоюзная слава пришла к ней в 70-е. Одной из знаковых ролей Зеленой стала домработница в культовой комедии «Подкидыш». Кстати, сценарий к этому фильму написала именно она в соавторстве с Агнией Барто.

Однако кинодебют Рины состоялся за восемь лет до «Подкидыша». Зеленая снялась в маленькой роли в фильме «Путевка в жизнь». Здесь ей было 30 лет. Однако узнать легендарную актрису в этой неприметной девушке, завернутой в платок, просто невозможно. Но во взгляде отчетливо виден юношеский задор, который Рина сохранила до самой старости.

Долгое время Зеленой приходилось довольствоваться небольшими ролями генеральш и гувернанток. Перелом произошел в 70-е годы, когда актриса начала сниматься в советских кинохитах. Рина сыграла черепаху Тортилу в «Приключениях Буратино», а также миссис Хадсон в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Эти образы сделали ее звездой и самой популярной бабушкой советского кино.

Кроме того, актриса могла искусно имитрировать детскую речь. Зеленая подарила свой голос множеству персонажей из мультфильмов — их обожают до сих пор.