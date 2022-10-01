Проклятие «Вечного зова»: трагедия Тамары Семиной ужаснула россиян

Актриса Тамара Семина в фильме «Вечный зов» сыграла сложную роль Анфисы, которая сначала десятилетиями изменяла мужу, а потом стала его заботливой сиделкой. Артистка не могла и подумать, что спустя годы повторит судьбу своей героини – пишет журнал «Starhit» .

Супруга звезды, Владимира Прокофьева, парализовало из-за инсульта. Актриса на 17 лет отказалась от съемок, чтобы ухаживать за больным мужем. Пара так и не обзавелась детьми, поэтому Семина была единственной опорой для Владимира. Лишь после смерти любимого Тамара Семина вернулась к съемкам в кино и снялась в таких проектах, как «Обет молчания», «Любимые женщины Казановы» и «Людмила Гурченко». Сейчас актриса живет уединенной жизнью, избегая общества друзей и даже родственников.