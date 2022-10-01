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Проклятие «Вечного зова»: трагедия Тамары Семиной ужаснула россиян

1 октября 2022 11:45
Проклятие «Вечного зова»: трагедия Тамары Семиной ужаснула россиян

Она до последнего была с любимым мужем.

Актриса Тамара Семина в фильме «Вечный зов» сыграла сложную роль Анфисы, которая сначала десятилетиями изменяла мужу, а потом стала его заботливой сиделкой. Артистка не могла и подумать, что спустя годы повторит судьбу своей героини – пишет журнал «Starhit».

Супруга звезды, Владимира Прокофьева, парализовало из-за инсульта. Актриса на 17 лет отказалась от съемок, чтобы ухаживать за больным мужем. Пара так и не обзавелась детьми, поэтому Семина была единственной опорой для Владимира. Лишь после смерти любимого Тамара Семина вернулась к съемкам в кино и снялась в таких проектах, как «Обет молчания», «Любимые женщины Казановы» и «Людмила Гурченко». Сейчас актриса живет уединенной жизнью, избегая общества друзей и даже родственников.

Фото: Кадр из сериала "Вечный зов" (1973-1983)
Алла Новикова
Алла Новикова
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