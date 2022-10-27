Проклятие сериала «Солдаты»: восемь актеров постигла одна и та же участь

Сериал «Солдаты» много лет был одним из самых любимых на отечественном телевидении. В течение нескольких последних лет сразу восемь сыгравших в нем артистов трагически ушли из жизни.

Актер Ростислав Гулбис, сыгравший в последнем сезоне сериала рядового Семена Зеленцова, скончался в 2021 году от панкреатита и последовавшего за этим отека легких.

Знаменитый актер и телеведущий Владимир Турчинский исполнил в 15-м сезоне сериала роль прапорщика Борового, а вскоре после этого умер от инфаркта миокарда.

Алексей Булдаков, вновь сыгравший свой главный карьерный образ — генерала Иволгина, умер в 2019 году от тромба, оторвавшегося во сне.

Артист Валерий Прохоров ушел из жизни еще в 2008 году после борьбы с раком. В «Солдатах» он играл деда Кузьмы Соколова — Федора Кузьмича.

Молодой артист Никита Емшанов сыграл в сериале жениха дочери легендарного прапорщика Шматко — Маши. К сожалению, его жизнь унесла в 2011 году страшная автокатастрофа на Садовом кольце.

Андрей Мальцев, сыгравший роль прапорщика Капитонова, скончался летом 2016 года от кровоизлияния в мозг, после того как актера избили трое неизвестных.

Дядю прапорщика Шматко в сериале сыграл звезда «Собачьего сердца» Владимир Толоконников. В июле 2017 года его не стало — актер скончался от остановки сердца. От этого же недуга ушел из жизни в 2018 году и артист Сергей Шеховцов, исполнявший роль заведующего больницей в военной части.