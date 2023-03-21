Проклятие «Не родись красивой»: что произошло с актерами сериала после съемок

Звезды сериала почти не снимаются в кино.

Сериал «Не родись красивой» заставлял многих зрителей сопереживать Кате Пушкаревой, ненавидеть интриганку Вику и восхищаться ловеласом Ждановым. Яркие образы, воплощенные на экране артистами телеэпопеи, остались в их фильмографии одними из самых популярных.

Главная звезда сериала — Нелли Уварова — какое-то время была нарасхват. При этом она выбирала серьезные проекты, такие как «В круге первом». Позже артистка сделала выбор в пользу театральной карьеры.

Также поступил и Григорий Антипенко. Ему хотелось менее однозначных и стереотипных ролей. В 2013 году актер исчез из кино на три года. Возвращение артиста ознаменовалось двумя работами («Она сбила летчика» и «Торгсин»), после чего он окончательно сосредоточился на театре. Отелло, профессор Хиггинс, Сирано де Бержерак — вряд ли артист жалеет о своем выборе.

Юлия Такшина, наоборот, осталась в кино. В основном ей достаются однотипные роли второго плана в мелодрамах и комедиях.