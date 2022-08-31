Проклятие «Моей прекрасной няни»: со страшной бедой столкнулась не только Анастасия Заворотнюк

О проклятии «Моей прекрасной няни» заговорили после того, как беды одна за другой начали преследовать звезд сериала и тех, кто имел к нему хоть какое-то отношение. Сначала из жизни ушла актриса Любовь Полищук. Летом 2015-го от рака головного мозга скончалась Жанна Фриске, проходившая пробы на роль главной героини. Спустя три года тот же диагноз поставили Анастасии Заворотнюк, которая и воплотила на экране няню Вику.

Как оказалось, со страшной бедой столкнулась и актриса, сыгравшая главную героиню в американской версии сериала под названием «Няня». В 2000 году Фрэн Дрешер диагностировали рак матки. Болезнь обнаружили на ранней стадии. Актрисе сделали операцию, которая прошла успешно и не дала осложнений.

В результате Дрешер удалось победить смертельную болезнь. Сегодня звезда продолжает развивать свою актерскую карьеру, но при этом успевает заниматься благотворительностью. Артистка написала книгу «Рак шмак» и создала организацию, цель которой — ранняя диагностика онкологических заболеваний.