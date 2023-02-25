Проклятие Мэрилин Монро существует: от правды мурашки по коже

Мэрилин Монро не просто так получила прозвище «роковая блондинка». Даже после своей смерти кинодива продолжает разрушать жизни тех, кто соприкасается с ее личными вещами.

Одной из жертв легендарной актрисы стала певица Мэрайя Кэри. Много лет назад артистка приобрела белый рояль, который принадлежал матери Монро Глэдис Бейкер. Мать кинозвезды страдала от шизофрении и оказалась в лечебнице, а ее дом продали вместе с инструментом. Спустя много лет Мэрилин выкупила этот белый рояль, который она обожала в свои детские годы. Артистка возила его всюду, куда бы ни переезжала.

В 1999 году хозяйкой инструмента стала Кэри. Парадоксально, но с тех самых пор певицу начали преследовать неудачи. Мэрайя страдала от переутомления и нервного истощения, а через два года артистка узнала, что у нее биполярное расстройство.

Несмотря на «проклятие» рояля, Кэри до сих пор не избавилась от этого зловещего предмета. Мэрайя заявила, что после ее смерти инструмент окажется в музее. Видимо, она не связывает свою болезнь с вещью, принадлежавшей Монро.